Сотрудник «Азота» удостоен ведомственной награды

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда цеха электроснабжения филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Ирина Любимова получила почётную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

На предприятии Ирина Любимова работает 41 год. Основной сферой её ответственности является проведение испытаний защитных средств, используемых в электроустановках. От точности и качества работы Ирины Валентиновны напрямую зависит безопасность персонала, обслуживающего электрооборудование. В составе бригады она выполняет работы по испытанию и измерению параметров электрооборудования, ремонту и настройке устройств релейной защиты и автоматики подстанций.

Ирина Любимова принимала непосредственное участие в большинстве работ по модернизации и вводу в эксплуатацию нового оборудования подстанций, успешно освоила методики измерений и испытаний. За многолетний добросовестный труд награждена Почётной грамотой филиала, её портрет размещен на Доске почёта предприятия, в 2024 году присвоено Звание «Заслуженный азотчик».

Алексей Журавлёв, начальник цеха электроснабжения филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Такие сотрудники, как Ирина Валентиновна, формируют основу надёжной работы всего цеха и предприятия. Это человек, на которого можно полностью положиться в любой ситуации. Её опыт, спокойствие и уверенность в работе задают высокий стандарт для всей команды. Для нас её награда — это не только личное достижение, но и гордость всего коллектива.

