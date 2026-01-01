Директоров более 10 управляющих компаний Перми могут дисквалифицировать Административные дела направлены на рассмотрение в суды

Пермь

Константин Долгановский

Директоров более 10 управляющих компаний Перми могут дисквалифицировать из-за систематических нарушений. Как сообщили в ИГЖН, административные дела направлены на рассмотрение в мировые суды.

Всего под управлением данных компаний находится более 200 многоквартирных домов на территории города. Руководители могут лишиться должности за ненадлежащее содержание общего имущества и неисполнение предписаний инспекции. Например, наличие в подъезде дома по ул. Екатерининской, 134 осколков, мусора, его складирование, выбоин, сколов ступеней, отсутствие кафельной плитки, неустранение выявленных нарушений в доме по ш. Космонавтов, 108.

«Согласно ст. 3.2 КоАП РФ, одним из видов наказаний за совершение административных правонарушений является дисквалификация. Административное наказание в виде дисквалификации может быть назначено только судьёй на срок от шести месяцев до трёх лет», — отметили в пресс-службе инспекции.

В законную силу уже вступило постановление мирового судьи участка № 7 Орджоникидзевского района о признании виновной генерального директора ООО «УК «ЖК» Елены Ожгибесовой, ей назначено наказание в виде дисквалификации на один год. При этом ранее она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности как должностное лицо за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов с назначением штрафа на сумму более 150 тыс. руб.

