В минобре Прикамья назвали самого высокооплачиваемого руководителя В лидерах оказался директор Пермского радиотехникума Николай Щербаков

Константин Долгановский

В 2025 году директор Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Николай Щербаков занял первое место по уровню заработной платы среди руководителей колледжей и техникумов Пермского края. Его среднемесячный доход составил 276 902,74 руб. Такие данные обнародовал краевой минобр.

В топ-5 самых высокооплачиваемых руководителей также попали Виктор Погодин, руководитель Пермского0 торгово-технологического колледжа (270 230 руб.), Алексей Черных из Центра опережающей профессиональной подготовки края 269 385 руб.) и директор Пермского химико-технологического техникума Сергей Панченко (250 600 руб.).

Как ранее писал "Новый компаньон", данные о зарплатах руководителей медучреждений за 2025 год опубликовал также краевой минздрав. Самый высокий доход оказался у главврача Пермской краевой клинической больницы Анатолия Касатова — 328,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Ольга Рогожникова, главный врач краевой клинической психиатрической больницы (320,9 тыс. руб.), а на третьем — бывший главный врач городской клинической больницы им. Тверье Михаил Суханов (308,2 тыс. руб.).

По итогам прошлого года уровень доходов оказался выше у руководителей учреждений культуры региона. Так, самым высокооплачиваемым стал бывший художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм с ежемесячным доходом 753,4 тыс. руб., за ним следуют на тот момент исполнительный директор того же театра Егор Мухин (575,4 тыс. руб.) и директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина (532,6 тыс. руб.).

