В Перми проходят профориентационные экскурсии «Вкусные профессии» Самые активные участники побывают на кондитерской фабрике «Пермская»

В Перми для школьников 5-11 классов запустили новый профориентационный проект — экскурсии «Вкусные профессии». Мероприятия проходят в пространстве Музея сладостей и знакомят ребят с историей отечественной пищевой промышленности, востребованными специальностями и возможностями получения профильного образования.

Участников экскурсий ждёт знакомство с профессиями пищевой отрасли, викторины и творческие задания, а также дегустация продукции пермских предприятий. Но самое главное — информация об учебных заведениях и карьерных перспективах.

В частности, самые активные школьники получат шанс выиграть бесплатную экскурсию на кондитерскую фабрику «Пермская» — флагман отрасли Урала и Сибири, основанный ещё в 1892 году. Фабрика известна не только своей продукцией, но и развитым промышленным туризмом: в 2025 году её посетили более 20 тыс. человек.

Этот проект реализуется в рамках Года пермской промышленности. Как отмечают организаторы, пищевая отрасль региона испытывает нехватку кадров — дефицит специалистов в России достигает 2,5 млн человек. Экскурсии призваны повысить престиж профессий и заинтересовать молодёжь работой на местных предприятиях.

Для решения этой проблемы организуются профориентационные экскурсии для школьников. Такие мероприятия знакомят ребят с работой не только на кондитерской фабрике «Пермская», но и на других предприятиях пищевой отрасли Прикамья. По словам директора музейно-выставочного центра «Конфектория» Марите Мышковской, такие инициативы помогают повысить интерес молодёжи к работе в пищевой промышленности.

Записаться на экскурсию можно по заявке от учебного заведения. Занятия проводятся ежедневно и длятся 1 час.

