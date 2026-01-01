Предприятие Прикамья привлекли к ответственности за нарушение содержания коров Нарушителю вынесен штраф

Константин Долгановский

Агропредприятие «Заря Путино» в Прикамье привлекли к ответственности за нарушение содержания крупного рогатого скота. Нарушения ветеринарных правил были выявлены Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю во время плановой проверки.

ООО занимается содержанием и разведением крупного рогатого скота, получением сырого коровьего молока в Верещагинском муниципальном округе. Во время проверки специалисты надзорного органа обнаружили, что дезбарьеры для автотранспорта при въезде на территории животноводческих комплексов в Путино, Вознесенском и Зюкайке не работают, специализированные площадки для сбора и переработки подстилочного навоза рядом с комплексами в Вознесенском и Колышкино не имеют монолитные бетонные или герметично сваренные плёночные покрытия или глиняную подушку.

Молочные комнаты в Путино и Вознесенском находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, в Путино при входе в корпус родильного отделения для дойных коров отсутствуют ванночки с дезраствором для дезинфекции обуви работников, а вывоз навоза твёрдой фракции на специализированную площадку производится в негерметичной тракторной телеге.

Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы на перемещение крупного рогатого скота на другие животноводческие площадки предприятия оформляются сотрудниками не во всех случаях. А также в Россельхознадзор не было вовремя представлено уведомление об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства.

В апреле агропредприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8.1 КоАП РФ. Наказание назначено в виде штрафа, а также выдано предписание для устранения нарушений.

