Годовая инфляция в Пермском крае достигла 7,11% Это выше общероссийских показателей

Константин Долгановский

По данным Росстата, потребительские цены в Пермском крае в марте 2026 года увеличились на 0,82% по сравнению с февралём. Годовая инфляция в регионе ускорилась и достигла 7,11%, превысив общероссийский показатель (5,86%).

В марте наиболее заметный рост цен зафиксирован на куриные яйца и сахар. При этом общая динамика удорожания продуктов питания замедлилась. Особенность региональной ситуации — более выраженное, чем в среднем по стране, повышение цен на яйца. После снижения стоимости в конце 2025 года, связанного с высокими запасами продукции, в марте рост цен ускорился, что позволило местным производителям частично компенсировать предыдущее падение.

Заметнее, чем в целом по России, в Пермском крае снизились цены на чай, кофе и какао — после более активного роста в конце прошлого года. Текущая динамика соответствует общероссийским трендам.

Непродовольственные товары подорожали активнее, чем в феврале. Ключевыми факторами стали перенос производителями и ритейлерами возросших издержек в конечную стоимость, а также ослабление рубля.

В сегменте услуг наибольший вклад в инфляцию внесло удорожание зарубежных туристических поездок, хотя темпы роста цен в этой категории в марте снизились.

При исключении сезонного фактора ускорение роста цен в марте стало более выраженным. Основными драйверами выступили увеличение затрат производителей и продавцов, а также валютные колебания.

На общероссийском уровне годовая инфляция в марте продолжила замедляться, составив 5,86%. Базовые цены, наименее подверженные конъюнктурным колебаниям, демонстрировали устойчивый рост на уровне 4—5% в годовом выражении. Влияние повышения НДС, произошедшего в январе, на ценовую динамику постепенно снижается. Банк России подтверждает курс на проведение денежно-кредитной политики, направленной на возвращение инфляции к целевому показателю 4%.

