Группа лжеюристов в Перми обманула 97 человек почти на 5 млн рублей Уголовное дело передано в суд

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми группа лжеюристов, имитируя предоставление профессиональных услуг, обманула 97 человек почти на 5 млн руб. Полиция завершила расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере». Материалы направлены в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

В составе группы — пять человек в возрасте от 30 до 48 лет. Организатор криминального бизнеса — уроженец Перми 1993 г.р., юрист по образованию. Он учредил коммерческую организацию, которая на протяжении двух лет якобы оказывала услуги юридических консультаций на территории региона. Помещения под офисы были сняты в краевом центре, в них работали сотрудники, не имеющие специального образования.

«Для привлечения клиентов размещались объявления в сети Интернет. В том числе была организована работа кол-центров. Операторы обзванивали горожан, приглашая их в офисы под предлогом получения бесплатной юридической помощи и гарантируя 100%-й результат в решении проблем. В период с июня 2019 года по январь 2021 года от действий преступной группы пострадали 97 жителей Перми и Пермского края. Общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 5 млн руб.», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Мошенники предлагали помощь в решении вопросов установления трудового стажа, перерасчёта пенсионных выплат в большую сторону, оформления социальных льгот, получения статуса малоимущей семьи, улучшения жилищных условий и в других. За свои услуги они получали от посетителей от 36 до 200 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.