В Перми с начала года пассажиры приобрели порядка 2,8 тысячи годовых проездных

Алиса Окулова

С начала 2026 года жители Перми приобрели 2789 годовых проездных билетов, из них более тысячи (1024) — только за апрель. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года было реализовано 2347 проездных, включая 826 в апреле.

В городском департаменте транспорта отмечают, что годовой тариф остаётся наиболее экономически выгодным вариантом: при его использовании пассажир экономит в среднем 55% от стоимости разовых поездок. Средняя цена одной поездки по годовому проездному составляет 17,93 руб., что существенно ниже базового тарифа.

«Всё больше пассажиров отдают предпочтение годовому тарифу. Он не только обеспечивает максимальную скидку, но и избавляет от необходимости ежемесячно пополнять транспортную карту или приобретать новый проездной», — поясняют в департаменте транспорта.

За 2025 год в Перми было продано 5200 годовых проездных.

