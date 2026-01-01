Спрос на хоумстейджинг в Пермском крае вырос на 7% Самым быстрорастущим оказался минимализм

Константин Долгановский

Спрос на хоумстейджинг — предпродажную подготовку жилья — в Пермском крае вырос за год на 7%. Как отметили аналитики «Авито Услуг», вместо полноценной переделки наметился тренд лёгкой подготовки и грамотной подачи.

Такая подготовка квартир к продаже происходит без штробления стен, замен труб и крупных вложений: специалист убирает лишнее, переставляет мебель, добавляет свет и стиль в интерьер. Самым быстрорастущим по популярности стилем оказался минимализм, спрос на который вырос почти вдвое. Интерес к хай-теку вырос на 87%, к лофту — на 80%, к современному стилю — на 74%, к классике — на 47%.

Вместе с хоумстейджингом вырос спрос на оценку недвижимости (+56% за год) и подбор недвижимости (+49%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что за первый квартал цены на вторичное жильё в Перми выросли на 9,7%. Цена квадратного метра достигла 128,6 тыс. руб.

