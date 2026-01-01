В Прикамье эвакуировали школу из-за сообщений о минировании
Взрывных устройств не обнаружено
Сегодня, 17 апреля 2026 года, в 9:09 в правоохранительные органы поступила информация о возможном минировании Кадетской школы № 1 в Добрянке Пермского края. Сведения о якобы заложенном взрывном устройстве пришли в мессенджере одному из учащихся школы, который немедленно сообщил об этом директору. Об этом сообщает «Рифей».
На место происшествия были оперативно направлены все экстренные службы. Учащиеся и педагоги эвакуированы в безопасную зону. Специалисты провели комплексную проверку здания школы и прилегающей территории.
Для обследования помещений привлечены кинологические расчёты со специально обученными собаками. Тщательный осмотр всех кабинетов и технических зон не выявил никаких подозрительных предметов или взрывных устройств.
По итогам совместной работы оперативных служб информация о минировании не подтвердилась. Школа признана безопасной для нахождения детей и взрослых.
Учебный процесс в Кадетской школе № 1 возобновлён в штатном режиме. Занятия проходят по установленному расписанию.
