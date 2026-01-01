Пермские приставы и ГИБДД провели совместный рейд с использованием системы «Дорожный пристав»

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края совместно с сотрудниками ГИБДД организовали профилактический рейд в Мотовилихинском районе Перми. Мероприятие прошло с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» и интеграцией с камерами фотовидеофиксации.

В ходе операции правоохранители проверили около 120 автомобилей. По результатам работы составлено 11 актов описи и ареста транспортных средств. Пять машин были изъяты и эвакуированы на специализированную стоянку — они останутся там до момента погашения владельцами имеющихся задолженностей. Общая стоимость арестованного автопарка превысила 4 млн руб.

Помимо транспортных средств, у должников были арестованы электронные устройства на сумму 89 тыс. руб.

Технологическая основа рейда — АПК «Дорожный пристав» — позволяет в автоматическом режиме распознавать государственные номера проезжающих автомобилей и сверять их с базой данных исполнительных производств. При выявлении задолженности у собственника система подаёт звуковой сигнал и выводит информацию о должнике на экран монитора. Это даёт судебным приставам возможность оперативно принять меры: взыскать долг на месте или наложить арест на имущество.

Главное управление ФССП России по Пермскому краю рекомендует гражданам заранее проверять наличие непогашенных обязательств на официальном сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств». Это поможет избежать неприятных ситуаций в ходе дорожных рейдов.

Профилактические мероприятия с применением технических средств контроля продолжаются на территории краевой столицы.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.