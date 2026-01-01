Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по делу о смертельном ДТП в Пермском крае

Сергей Глорио

Прокуратура Свердловского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника органов внутренних дел. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия).

По данным следствия, в ночь на 26 октября 2025 года обвиняемый, находясь за рулём автомобиля Toyota в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил требования ПДД и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

Последствия аварии оказались трагическими: 20-летний водитель и 21-летний пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Ещё двое пассажиров получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Совершив ДТП, обвиняемый скрылся с места происшествия. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий его личность и местонахождение были оперативно установлены: мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу. В случае признания виновным подсудимому грозит серьёзное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

