В пермском аэропорту задержали нетрезвого пассажира из Калининграда

Константин Долгановский

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Большое Савино задержали 51-летнего жителя Калининграда, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Мужчина демонстрировал явные признаки сильного опьянения: он плохо ориентировался в пространстве, передвигался с трудом, речь была невнятной. Нарушителя доставили в служебное помещение для разбирательства. Результаты освидетельствования показали концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 1,039 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы.

Как пояснил задержанный, он гостил у родственников в Перми и планировал вернуться домой. Однако из-за задержки рейса на 14 часов мужчина решил скоротать время с помощью спиртных напитков.

Вместо ожидаемого вылета калининградец оказался в линейном отделе полиции. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ — появление в общественном месте в состоянии опьянения. До полного вытрезвления нарушитель был помещён в специализированное помещение. По итогам рассмотрения дела суд назначил ему штраф в установленном законом размере.

