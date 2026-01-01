За сутки в Пермском крае ликвидировано 12 пожаров Погибших нет

Константин Долгановский

За истекшие сутки, 16 апреля 2026 года, на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано 12 пожаров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Четыре возгорания произошли в Перми, два — в Краснокамском муниципальном округе. По одному пожару зафиксировано в Лысьвенском, Кунгурском, Губахинском, Карагайском, Пермском и Суксунском муниципальных округах.

Погибших нет. Однако имеются пострадавшие: в результате происшествий несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

В целях стабилизации пожарной обстановки 16 апреля на территории края была проведена масштабная профилактическая работа. В ней приняли участие 290 профилактических групп общей численностью 676 человек.

Итоги профилактических мероприятий за сутки:

— осуществлено 3038 подворовых обходов жилых домов;

— проинструктировано по вопросам пожарной безопасности 4855 граждан;

— распространено 3956 памяток и информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — «01», «101» или «112». Своевременный вызов спасателей позволяет минимизировать ущерб и сохранить жизнь и здоровье людей.

Также специалисты рекомендуют не оставлять без присмотра электроприборы, соблюдать правила эксплуатации печного отопления и не допускать бесконтрольного сжигания мусора на приусадебных участках.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.