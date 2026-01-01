В Пермском крае существенно выросли зарплатные предложения для работников строительной отрасли Лидером по темпам роста стали бригадиры

Константин Долгановский

Согласно данным платформы «Авито Работа», в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Пермском крае зафиксирован рост зарплатных предложений для специалистов строительной сферы. Наиболее выраженная положительная динамика отмечена в управленческих и технических категориях вакансий.

Лидером по темпам роста стали бригадиры: среднее предложение по их вакансиям увеличилось на 82% и достигло 112 917 руб. в месяц. Такой скачок отражает высокий спрос на специалистов, способных эффективно координировать работы на строительных объектах.

Значительный прирост показали и вакансии водителей спецтехники: средние зарплатные предложения в этой категории выросли на 58%, достигнув отметки 110 839 руб. в месяц. Это связано с повышенной потребностью рынка в квалифицированных операторах строительной техники.

Более умеренная, но стабильная динамика наблюдается в сегменте прорабов: среднее предложение по их вакансиям увеличилось на 11% и составило 140 тыс. руб. в месяц, оставаясь одним из самых высоких в отрасли.

Эксперты отмечают, что в регионе сохраняется устойчивый спрос как на управленческие кадры в строительстве, так и на специалистов, непосредственно участвующих в производственных процессах. Это закономерно отражается на уровне заработных плат: работодатели готовы предлагать конкурентные условия для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников.

