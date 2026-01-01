В Прикамье похоронят двух военнослужащих из одного округа Александр Селихин и Антон Соромотин погибли весной

В Очёрском округе 17 апреля состоится прощание с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили местные власти.

Александр Селихин родился 18 марта 1997 года в Краснокамске, позже его семья переехала в посёлок Павловский. После школы он работал вахтовым методом, а осенью 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ. Мужчина погиб 4 апреля 2026 года при выполнении боевых задач.

Антон Соромотин родился 15 сентября 1988 года в Очёре, до участия в СВО работал в строительной сфере. Он погиб 17 марта 2026 года при выполнении боевой задачи.

Прощание с обоими земляками пройдёт 17 апреля с 11:00 в Доме культуры рабочего посёлка Павловский. Администрация Очёрского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

