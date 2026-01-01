В Перми возможны сбои при оплате проезда в общественном транспорте Это связано с техническими работами

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми предупредили жителей о возможных локальных сбоях при оплате проезда на валидаторах в течение суток. Причина — проведение технических работ в единой системе оплаты.

Пассажирам рекомендуют, если терминал не сработает, воспользоваться приложением «Пермский транспорт» для оплаты поездки. В мэрии принесли извинения за временные неудобства.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Перми выросла с 40 до 43 руб. Также увеличилась цена проездных билетов.

