Глава Прикамья проинспектировал открытый после капремонта музей в Осе
В учреждении появилась новая экспозиция и уникальная диорама
Во время рабочего визита в Осинский округ 16 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил обновлённый Осинский краеведческий музей — филиал Пермского краеведческого музея и важный объект культурного наследия Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Музей располагается в здании бывшего Собора Успения Пресвятой Богородицы, который был построен на средства прихожан в 1792—1824 годах и считается первым каменным строением города Осы. В прошлом году в рамках государственной программы «Пермский край — территория культуры» здесь провели капитальный ремонт: обновили фасад, внутреннюю архитектуру и входную группу.
После ремонта для посетителей открылась новая экспозиция «Оса — уездный город», посвящённая истории города. В залах представлено более тысячи экспонатов, среди которых — уникальный посох пугачёвского разведчика XVIII века. Особое внимание привлекает диорама природы, которая является второй по размеру среди малых городов России.
Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что такие объекты важны не только для сохранения истории, но и для развития туристического потенциала региона, а также отметил значимость современных и ухоженных общественных пространств для города.
