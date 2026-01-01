В Пермском крае подвели итоги по поголовью скота на конец 2025 года Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Пермского края составило 205,9 тыс. голов

Константин Долгановский

По данным статистики, на конец 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Пермского края составило 205,9 тыс. голов, что на 2% меньше показателя годичной давности. Поголовье коров сократилось на 2,8% — до 91,1 тыс. голов. Об этом сообщает Пермьстат.

Снижение зафиксировано также по другим направлениям животноводства: количество овец и коз уменьшилось на 7,1% (до 32,8 тыс. голов), поголовье птицы — на 5,9% (до 7,9 млн голов). При этом численность свиней выросла на 12,6% и достигла 132,8 тыс. голов.

Основной объём поголовья сосредоточен в сельскохозяйственных организациях: здесь содержится 161,7 тыс. голов крупного рогатого скота (78,6% от краевого показателя), в том числе 70,3 тыс. коров (77,2%). На долю сельхозорганизаций также приходится 117,4 тыс. свиней (88,4%) и 7,4 млн голов птицы (94,1%).

В структуре поголовья хозяйства населения занимают ведущую позицию по содержанию овец и коз — 87,9% от общего числа. При этом на этот сектор приходится 11,9% поголовья крупного рогатого скота (в том числе 12,0% коров), 11% свиней и 4,2% птицы.

На крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей приходится 9,5% поголовья крупного рогатого скота (10,8% коров), 11,6% овец и коз, 0,6% свиней и 1,7% птицы.





