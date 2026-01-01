Прикамцев отправили в колонию за потраченные с чужой карты 22 тысячи рублей

Константин Долгановский

Кизеловский городской суд вынес приговор в отношении 33-летнего мужчины и 36-летней женщины, ранее судимых и признанных виновными в краже с банковского счета, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Инцидент произошел в июне прошлого года. Жительница Пермского муниципального округа, находясь в гостях у родственников в Кизеле, потеряла кредитную карту во время прогулки. Обнаружив пропажу, женщина проверила баланс через мобильное приложение и зафиксировала несанкционированные списания. Она оперативно заблокировала счет и обратилась в полицию. Сумма хищения составила более 22 тыс. руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению двоих местных жителей. По версии следствия, женщина нашла потерянную карту и воспользовалась функцией бесконтактной оплаты для покупки продуктов. Убедившись в наличии средств на счете, она привлекла к противоправным действиям знакомого. В тот же вечер сообщники в течение двух часов совершили более 20 покупок в торговых точках города, приобретая средства гигиены, продукты и табачные изделия. Товары были реализованы случайным прохожим, а вырученные деньги потрачены на личные нужды.

На период следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подсудимые полностью признали вину, пояснив, что пошли на преступление из-за нехватки денежных средств.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Женщина проведет два года один месяц в исправительной колонии общего режима.

