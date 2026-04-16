Ветеран СВО решил баллотироваться в Пермскую гордуму

Фото: соцсети "Единой России"

Специалист по организации работы в Пермском округе регионального отделения «Движение первых», ветеран специальной военной операции Даниил Степанов подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Он претендует на выдвижение в депутаты Пермской городской думы по муниципальной группе «Дзержинская № 2». Об этом информирует пресс-служба регионального отделения партии.

Приём документов от кандидатов для участия в праймериз продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей стартует 20 апреля и завершится 29 мая. Предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая.

Предварительное голосование, по итогам которого будет определён список партийных кандидатов на выборы в Госдуму, пройдёт с 25 по 31 мая 2026 года.









