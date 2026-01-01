В Перми за 40 млн рублей продают арт-объект МиГ-29 в бетонной чаше

Фото: Авито

В Перми предлагается к продаже уникальный арт-объект с настоящим списанным фронтовым истребителем МиГ‑29, интегрированным в архитектурную композицию. Самолёт установлен в полусферическую бетонную чашу.

«В чаше устроены террасные подиумы, ступени, смотровые площадки. Посетители могут посидеть под крылом самолёта или прилечь на дне чаши — почувствовать масштаб. Готовый проект предназначен для городского пространства: объект может стать центральной частью городского парка, сквера, музейного дворика или мемориального пространства. Подходит для художественных резиденций, проектов в сфере урбанистики, патриотических экспозиций или музейной инсталляции», — отмечает автор объявления.

Также отмечается, что будущему владельцу готовы помочь с разработкой проектной и рабочей документации, сопровождением при реализации, консультацией по установке в городской среде, адаптацией под конкретную локацию.

