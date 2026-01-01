В Перми выставлена на продажу действующая гостиница за 21 млн рублей В ней 13 номеров

Фото: Авито

В Перми предлагается к продаже полностью готовый гостиничный бизнес. Объект, расположенный в черте города, функционирует в штатном режиме и может заинтересовать как опытных инвесторов, так и предпринимателей, планирующих войти в сферу туризма с минимальными рисками.

По данным собственника, гостиница демонстрирует стабильные показатели загрузки: до 90% в высокий сезон и около 70% — в низкий. Ежемесячная чистая прибыль составляет от 200 тыс. руб. Здание оснащено после свежего ремонта, проведенного в 2026 году.

Инфраструктура бизнеса включает укомплектованный штат сотрудников — администраторы, горничные и технический персонал готовы продолжить работу. Покупателю передаются все необходимые лицензии и разрешительная документация.

Продажа осуществляется «под ключ»: в стоимость входят мебель, техника, постельное белье, посуда, клиентская база и доступ к CRM-системе. Сделка проводится напрямую с собственником, без посреднических комиссий.





Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.