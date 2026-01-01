В Пермском крае начальницу почты судят за хищение почти 2 млн рублей Ей грозит до 10 лет лишения свободы

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Верещагинском районном суде Пермского края началось рассмотрение уголовного дела в отношении 36‑летней начальницы отделения Почты России из Верещагино. Женщину обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, на протяжении нескольких месяцев руководитель отделения, пользуясь служебным положением и доступом к рабочей программе, похитила из кассы 1 899 810 руб. Ущерб был нанесён непосредственно АО «Почта России».

В случае признания вины подсудимой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Судебное разбирательство продолжается.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.