Мошенники обманывают россиян с помощью старых объявлений на онлайн-площадках В МВД рекомендуют с осторожностью относиться к непроверенным ссылкам

Мошенники освоили новый способ хищения аккаунтов пользователей, используя для этого устаревшие объявления на популярных площадках. О деталях схемы предупредило МВД России.

Согласно информации ведомства, злоумышленники мониторят сайты бесплатных объявлений в поиске публикаций, размещённых достаточно давно, но всё ещё содержащих контактные данные продавцов. После этого они выходят на связь с владельцами номеров, представляясь потенциальными покупателями. Когда человек сообщает, что предложение уже неактуально, аферисты направляют ему ссылку, утверждая, что объявление по-прежнему доступно для просмотра.

Переход по такой ссылке ведёт на фишинговый ресурс, внешне копирующий интерфейс известной платформы. Посетителю предлагают авторизоваться или ввести персональные данные — якобы для проверки статуса публикации или её удаления. Если пользователь доверится и введёт информацию, мошенники получают доступ к его аккаунту и могут использовать его в своих целях.

В МВД рекомендуют с осторожностью относиться к непроверенным ссылкам и не вводить учётные данные на сторонних ресурсах, даже если они визуально напоминают знакомые сервисы.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.