Нанесение разметки на плоскостных парковках в Перми оценили в 850 тысяч рублей Речь идёт о 13 городских парковках

Константин Долгановский

В Перми ищут подрядчика, который займётся содержанием плоскостных парковок общего пользования в Перми. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, речь идёт о 13 парковках, которые расположены, в частности, на улицах Ленина, Пермская, Пушкина, Белинского, Попова и Мира. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 850 тыс. руб. Подрядчик должен будет очистить покрытие, нанести разметку, разработать схему движения транспорта на период работ.

Срок окончания выполнения работ — 30 ноября 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля.

