В Перми суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 39 млн рублей

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовному делу в отношении трёх участников организованной группы, обвиняемых в совершении экономических преступлений.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса РФ:

— п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

— ч. 1 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей;

— ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ — пособничество в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, с января 2021 года по март 2023-го двое обвиняемых, осуществляя управленческие функции в одном из обществ с ограниченной ответственностью, при содействии третьего участника организовали фиктивный документооборот между подконтрольной им организацией и юридическими лицами, не ведущими реальной хозяйственной деятельности. На основании сформированных фиктивных документов в налоговые декларации по НДС за 2021 и 2022 годы были внесены заведомо ложные сведения о налоговых вычетах. В результате противоправных действий бюджету причинён ущерб на сумму более 39 млн руб.

Дополнительно установлено, что все трое соучастников изготовили свыше 100 поддельных платёжных поручений, с помощью которых было обналичено 15 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.