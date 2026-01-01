В Перми подготовят более 1,2 тысячи элементов мобильного озеленения к летнему сезону Это больше, чем в прошлом году

Фото: МКУ "Горзеленстрой"

В питомниках Перми завершается подготовка к летней озеленительной кампании в рамках проекта «Пермь зелёная». В текущем сезоне на улицах города планируется разместить 1209 элементов мобильного озеленения — на 101 единицу больше, чем в 2025 году.

Специалисты МКУ «Городское зелёное строительство» и департамента дорог и благоустройства готовят кашпо и кадки с древесно-кустарниковыми и цветочно-декоративными растениями, которые украсят общественные пространства города. Мобильное озеленение особенно востребовано в местах, где высадка в грунт затруднена из-за подземных коммуникаций или отсутствия газонов.

В ассортименте мобильного озеленения — голубые ели, горные сосны, туи, ивы, дёрен, пузыреплодник, клён Гиннала, рябина, декоративные яблони, розы и черёмуха. Для цветочно-злаковых композиций используются спирея, можжевельник, элимус, очиток, тысячелистник и другие культуры.

С 20 апреля начнётся расстановка кашпо по новым концепциям. На ул. Ленина запустят проект «Хвойная симфония»: на теневой чётной стороне разместят голубые ели и горные сосны, а на солнечной нечётной — горные сосны в сочетании с белым дёреном. Для ул. Сибирской подготовлена композиция в стиле модерн с розами сорта «Тереза Багнет» и черёмухой «Колората». При размещении элементов учитываются освещённость и архитектурные особенности каждого пространства.

Параллельно ведётся подготовка к высадке цветов на стационарных цветниках. Общая площадь городских цветников превысит 34 тыс. кв. м: 12 тыс. отведено под многолетники, 23 тыс. — под однолетники. Ежегодно в Перми высаживают более 1 млн цветов, используя различные форматы оформления: ковровые посадки, миксбордеры, рокарии и вертикальное озеленение.

Основной этап высадки однолетних культур запланирован на период с 15 мая по 9 июня. Исключение составят работы к 9 Мая: ко Дню Победы рассаду устойчивых растений высадят на бульваре Советской Армии, у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу, в 64-м квартале эспланады и на ул. Солдатова. Завершение основного этапа озеленения приурочено ко Дню города.

В текущем сезоне для оформления городских пространств будут использованы бархатцы, бегонии, петунии, а также декоративно-лиственные культуры: декоративная капуста, колеус, кохия веничная и цинерария. Для вертикального озеленения предусмотрены ампельные сорта петунии, вербена и другие растения.

Все элементы мобильного озеленения находятся под постоянным контролем специалистов и обеспечиваются регулярным уходом на протяжении всего сезона.

