Пермское УФАС выявило нарушения в закупках у пяти региональных заказчиков Организациям грозит штраф

фото: ФАС России

Управление ФАС по Пермскому краю по поручению ФАС России провело анализ положений о закупках пяти организаций региона. В ходе проверки выяснилось, что эти заказчики допускали возможность проводить закупки у единственного поставщика без достаточных законных оснований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В поле зрения антимонопольной службы оказались: АО «Корпорация развития Пермского края», АО «Порт Пермь», АО «ПРО ТКО», министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края как орган, утвердивший положение для ООО «Пермский краевой экологический оператор», и ООО «Энергосетевая компания «Парма».

В положениях о закупках этих организаций было прописано, что закупка у единственного поставщика возможна, если сумма контракта не превышает определённый порог — от 3 до 12 млн руб. Однако другие объективные и законные основания для неконкурентных процедур (например, ликвидация последствий ЧС, форс-мажор, отсутствие конкуренции на рынке) в документах отсутствовали, пояснили в ведомстве.

В Пермском УФАС подчеркнули, что перечень случаев закупки у единственного поставщика должен быть исчерпывающим. Это необходимо для предотвращения необоснованного ограничения конкуренции и неэффективного расходования бюджетных средств.

По итогам проверки пермские антимонопольщики возбудили дела о нарушении антимонопольного законодательства. Организациям грозит административная ответственность по КоАП РФ.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.