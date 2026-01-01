Количество проверок бизнеса Пермского края увеличилось на 38% Сумма наложенных за год штрафов выросла в два раза

На заседании Законодательного собрания Пермского края 16 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Новосёлов представил депутатам ежегодный доклад об итогах работы за 2025 год. Согласно представленным данным, количество проверок бизнеса увеличилось на 38%, до 3,3 тыс. за год.

Большинство проверок были проведены внепланово — 2,8 тыс. По итогам контрольно-надзорных мероприятий сумма наложенных штрафов составила 123,4 млн руб., что в два раза выше, чем годом ранее. Однако в большинстве случаев контрольные органы ограничивались предупреждениями — было внесено 770 предупреждений.

За год бизнес-омбудсмену поступило 903 письменных и устных обращения, в 35% случаев письменные жалобы были признаны обоснованными. Факты нарушений подтвердились, и права были восстановлены. Наибольшее количество обращений оказались связаны с вопросами земельно-имущественных отношений, контрольной деятельностью, сферой тарифов ЖКХ и оказанием финансовой помощи. Также работа института уполномоченного была сфокусирована на разъяснении положений нового налогового законодательства, чтобы помочь бизнесу своевременно перестроить работу.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей служит для депутатов навигатором в законотворческой работе.

«Работа бизнес-омбудсмена ценна тем, что показывает эффективность уже принятых норм и указывает на пробелы, которые мешают развитию предпринимательства. Опираясь на эти данные, мы можем предотвращать административные барьеры, делая условия для ведения бизнеса комфортнее», — подчеркнул спикер.

На пленарном заседании Законодательного собрания 16 апреля отсутствовали Николай Благов, Александр Бойченко, Андрей Силаев и Сергей Черезов (командировка), Дмитрий Кожанов и Степан Федотовских (производственная необходимость) и Григорий Малинин (отпуск).

