В Пермском крае 43 ветерана Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы Им перечислили по 10 тысяч рублей

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Отделение Социального фонда России по Пермскому краю перечислило ежегодную денежную выплату 43 жителям региона.

В ведомстве пояснили, что среди них — 38 ветеранов и пять инвалидов войны. Размер выплаты составил 10 тыс. руб. каждому.

Как отметили в реготделении СоцФонда, выплата осуществляется по Указу Президента РФ от 24.04.2019 № 186 и назначается беззаявительно — ветеранам не нужно подавать документы, средства перечисляются автоматически.

Деньги зачисляются в апреле вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Тем, кто получает пенсию на дому, выплата доставлена вместе с апрельской пенсией.

