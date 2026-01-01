В Пермском крае от укусов клещей пострадали 125 жителей В их числе 27 детей

Константин Долгановский

С начала эпидсезона 2026 года в медицинские организации Пермского края обратились 125 человек по поводу присасывания клещей, из них 27 — дети. Случаи укусов зарегистрированы на 30 административных территориях региона. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Перми (24 случая), Пермском муниципальном округе (16 случаев), а также в Верещагинском и Кудымкарском районах (по 8 обращений в каждом).

По данным Роспотребнадзора, более половины нападений клещей (53%) произошли на придомовых территориях, 31% — во время посещения лесных массивов, ещё 16% — на территориях индивидуальных садовых участков.

По результатам лабораторного мониторинга, среди исследованных клещей, снятых с пострадавших, один экземпляр инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза.

Ведомство напоминает, что наиболее эффективной мерой специфической профилактики остаётся вакцинация против клещевого энцефалита. Пройти прививку можно в любой медицинской организации региона после консультации с врачом. Важно: полный курс вакцинации необходимо завершить не позднее чем за две недели до выезда на неблагополучную по клещам территорию.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделить вакцинации детей. Вакцина доступна во всех поликлиниках по месту жительства.









