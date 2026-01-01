В дирекции дорожных концессий в Пермском крае сменился руководитель

Новым руководителем государственного казённого учреждения «Дирекция дорожных концессий» назначен Михаил Масалкин. Согласно «СПАРК-Интерфакс», кадровое решение оформлено 15 апреля 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На данной должности Масалкин сменил Матвея Чувашова, который руководил учреждением с лета 2023 года. Ранее в апреле появилась информация о том, что Чувашов перешёл на пост заместителя директора Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края. В новой роли он продолжит курировать, в том числе, деятельность «Дирекции дорожных концессий».

До назначения Михаил Масалкин работал в Федеральном казённом учреждении «Упрдор Прикамье», где занимал должность начальника отдела содержания автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Агентство по сопровождению концессионных проектов было создано в 2023 году для координации реализации ключевых инфраструктурных инициатив в сферах ЖКХ, строительства и транспорта. На сегодняшний день в Пермском крае действует 92 концессионных соглашения общим объёмом инвестиций свыше 177,8 млрд руб.

