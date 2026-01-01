Трое пермяков предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве со средствами материнского капитала

Константин Долгановский

Следственное управление УМВД России по Перми завершило расследование уголовного дела в отношении трёх местных жителей, обвиняемых в мошенничестве при получении государственных выплат.

По версии следствия, в 2022 году две женщины 45 и 35 лет вступили в сговор с 65-летним ранее судимым пермяком, который взял на себя роль организатора преступной схемы.

Фигуранты дела предоставили в Пенсионный фонд РФ заведомо недостоверные сведения о рождении ребёнка вне медицинского учреждения. Эти данные послужили основанием для оформления права на материнский капитал. Далее, под предлогом улучшения жилищных условий, участники группы заключили кредитный договор с одной из финансовых организаций на строительство жилого дома. После поступления кредитных средств на счёт одного из обвиняемых деньги были обналичены и распределены между соучастниками. Для погашения займа злоумышленники использовали средства материнского капитала.

В результате противоправных действий федеральному бюджету причинён материальный ущерб на сумму свыше 500 тыс. руб.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит наказание в соответствии с действующим законодательством РФ.

