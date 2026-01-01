Около 16% прикамцев считают свой бизнес более конкурентоспособным из-за внедрения ИИ

Жители Пермского края активно осваивают технологии искусственного интеллекта, отмечая, что ИИ не заменяет человека, а становится инструментом для повышения личной и бизнес-эффективности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого платформой hh.ru.

Согласно результатам опроса, 16% респондентов из Пермского края уже зафиксировали рост конкурентоспособности своего бизнеса благодаря внедрению ИИ-решений. Ещё 10% отметили появление новых, более интересных задач и профессиональных ролей.

Наиболее позитивно к трансформации рабочего процесса относится молодёжь: среди респондентов 18-24 лет каждый шестой (17%) говорит о повышении эффективности, а 15% фиксируют изменения в функционале в сторону более творческих и содержательных задач.

В общероссийском рейтинге Пермский край занял третье место по уровню роста конкурентоспособности компаний за счёт искусственного интеллекта. Регион разделил позицию лидера с Нижегородской (22%) и Воронежской областью (19%). Что касается появления новых профессиональных ролей благодаря ИИ, то здесь впереди Воронежская и Новосибирская области, а также Москва — по 15% респондентов в каждом из регионов.

Наиболее заметно влияние искусственного интеллекта в сферах с высокой долей интеллектуального и креативного труда. Абсолютным лидером стал сегмент маркетинга, рекламы и PR: 40% специалистов заявили о росте эффективности, а 31% — о появлении новых профессиональных ролей. В ИТ-секторе 25% опрошенных отметили повышение конкурентоспособности, 19% — расширение спектра задач. В сфере управления персоналом и тренингов 31% респондентов сообщили о новых ролях, а 18% — о росте личной эффективности.

«Искусственный интеллект перестаёт быть чем-то абстрактным — всё больше компаний внедряют технологии машинного обучения для автоматизации операционных задач. В результате у сотрудников остаётся больше пространства для аналитической и креативной работы. Мы видим, что именно в интеллектуальных профессиях искусственный интеллект становится не заменой, а партнёром человека, помогающим ему расти профессионально и открывать новые карьерные траектории», — комментирует Оксана Сидлецкая, директор hh.ru по Уралу.

Эксперты подчеркивают: ключевой тренд сегодняшнего дня — не замещение специалистов алгоритмами, а формирование гибридных компетенций, где человек использует ИИ как инструмент для решения более сложных и стратегических задач.

