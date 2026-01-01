В Прикамье работодателя оштрафовали за зарплаты ниже МРОТ

Константин Долгановский

Прокуратура Октябрьского района Пермского края провела проверку соблюдения норм трудового права в одной из местных коммерческих структур. По итогам надзорных мероприятий зафиксированы нарушения в сфере оплаты труда и предоставления отпусков.

Установлено, что заработная плата отдельных сотрудников доводилась до уровня минимального размера оплаты труда только с учётом районного коэффициента. Такая практика противоречит требованиям законодательства: «северная» надбавка должна начисляться сверх МРОТ, а не включаться в его расчёт.

Кроме того, работодатель систематически нарушал сроки выплаты отпускных: денежные средства перечислялись работникам менее чем за три дня до начала отпуска либо уже после его фактического начала, что является прямым нарушением Трудового кодекса РФ.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовано.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены: работодатель привёл систему оплаты труда в соответствие с законодательными требованиями, а сотрудникам выплачена денежная компенсация за задержку отпускных выплат.

