В Пермском крае вынесен приговор за дачу взятки сотруднику колонии

Мировой судья Чердынского судебного района Пермского края вынес обвинительный приговор 37-летнему осужденному, отбывающему наказание в исправительном учреждении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в малом размере).

Как установлено в ходе судебного следствия, в ноябре 2025 года подсудимый, находясь в местах лишения свободы, передал сотруднику колонии 10 тыс. руб. Деньги предназначались за незаконную передачу мобильного телефона. При этом сотрудник действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, и передача средств фиксировалась в контрольных целях.

В суде фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, а также неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, суд назначил мужчине окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года.

Предметы, фигурировавшие в деле (денежные средства в размере 10 тыс. руб. и сотовый телефон) обращены в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

