Прикамский суд признал недействительными сделки «Краевого центра закупок»

Сергей Глорио

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску прокуратуры Пермского края о признании недействительными сделок между ГАУ ПК «Краевой центр закупок» и коммерческой структурой.

По итогам судебного разбирательства с ООО в пользу Пермского края взыскано более 36 млн руб. основного долга, а также свыше 15 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суды нескольких инстанций, включая кассационную, установили, что спорные договоры были заключены в условиях конфликта интересов, который не был урегулирован в установленном порядке.

Кроме того, по требованию прокурора суд изменил формулировку основания увольнения руководителя учреждения, допустившего коррупционное правонарушение. В трудовой документации теперь указано, что основанием для расторжения контракта стала утрата доверия.

Решение апелляционного суда вступает в законную силу. Взысканные средства будут направлены в бюджет Пермского края.

