Количество мигрантов в Пермском крае за год выросло на 30% В регионе в 2025 году был зарегистрирован 131 иностранный гражданин

Константин Долгановский

Количество мигрантов в Пермском крае за год выросло на 30%, до 131 тыс. Такие данные представил на апрельском пленарном заседании регионального заксобрания первый замруководителя администрации губернатора Леонид Политов.

По его словам, в 2023 году в регионе было зарегистрировано 106 тыс. мигрантов, в 2024-м — 101 тыс., а в 2025-м их число увеличилось до 131 тыс. В первую очередь рост связан с запросом бизнеса.

«Как мне кажется, приезд сюда — это, в первую очередь, экономическая деятельность, то, что запрашивает бизнес. Будет ли увеличиваться или уменьшаться — в настоящее время мы видим определённую тенденцию к увеличению. Плюс, безусловно, всё будет зависеть от социально-экономической конъюнктуры в стране. Та же цена доллара влияет на количество приезжающих сюда мигрантов. Здесь фиксируем определённый запрос — доля увеличивается», — сообщил Леонид Политов, отвечая на вопросы депутатов.

Он также добавил, что сторона, приглашающая мигрантов на работу в Пермский край, достаточно ответственно подходит к вопросам их размещения и проживания.

