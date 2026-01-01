Пассажиропоток международного терминала аэропорта Пермь вырос вдвое

Константин Долгановский

В первом квартале 2026 года пассажиропоток международного направления в аэропорту Пермь увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермская таможня.

За три месяца 2026 года услугами международных авиалиний воспользовались 58 287 пассажиров — против 29 135 в январе-марте 2025-го. Количество пассажирских авиарейсов выросло на 107,6%: с 145 до 301 вылета.

«Увеличение количества рейсов и пассажиропотока обусловлено ростом интенсивности полётов по направлению в Египет», — пояснил заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Пермь» Андрей Углицких.

В ходе таможенного контроля физических лиц и их багажа сотрудники поста выявили ряд нарушений:

— 69 случаев перемещения товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения, в том числе продуктов питания, требующих ветеринарного контроля;

— 2 факта ввоза коммерческих партий товаров под видом вещей для личного пользования;

— 3 случая превышения норм ввоза алкогольной продукции;

— 2 факта нарушения норм ввоза табачных изделий;

— 1 случай незаконного перемещения наличных денежных средств.

Все выявленные нарушения переданы для дальнейшего рассмотрения в соответствии с законодательством РФ. Таможенные органы напоминают пассажирам о необходимости заранее знакомиться с правилами ввоза товаров и валюты при пересечении границы.

