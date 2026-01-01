Тотальный диктант пройдёт в Прикамье 18 апреля

Константин Долгановский

18 апреля в 13:00 жители Пермского края смогут присоединиться к международной просветительской акции «Тотальный диктант». В этом году автором текста выступил писатель Алексей Варламов. Помимо написания диктанта, участники познакомятся с переводом текста на национальные языки в рамках проекта «Тот.Язык», а также смогут пройти тест-квест TruD и задания «Недиктанта». Об этом сообщает «Пятница».

Мероприятие охватит 28 площадок по всему региону — актуальная информация размещена на официальном сайте акции. Присоединиться к написанию диктанта может любой желающий: как очно, так и в онлайн-формате. При личном участии рекомендуется иметь с собой ручку. Текст будут зачитывать представители пермского медиа- и экспертного сообщества: журналисты, теле- и радиоведущие, писатели, филологи и педагоги.

В программу дня также включён прямой эфир, посвящённый вопросам языка и литературы.

Открытые площадки в Перми, где можно написать диктант:

— Библиотека им. А.М. Горького;

— Торговые центры «Планета» и «iMall Эспланада»;

— Кампус НИУ ВШЭ в Перми;

— Исторический парк «Россия — моя история».

Детальная информация и полный перечень площадок для участия доступны на сайте «Тотального диктанта».

