В прикамской школе на ребёнка упала шведская стенка Прокуратура провела проверку

Константин Долгановский

Прокуратура Березников инициировала проверку после появления в интернете сведений о возможных нарушениях законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей в одном из местных образовательных учреждений.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 20 января 2026 года на уроке физической культуры в МАОУ «Гимназия № 9» произошло ЧП: на школьника упала шведская стенка, закреплённая с нарушением установленных требований. В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

По факту выявленных недостатков прокуратура внесла представление в адрес руководителя Управления образования администрации города Березники.

Администрация гимназии уже приняла меры по устранению нарушений: проведена ревизия спортивного инвентаря, усилен контроль соблюдения технических регламентов и государственных стандартов при монтаже и эксплуатации оборудования в учебном процессе.

