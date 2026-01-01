Семь из десяти пермяков готовы покупать мебель с рук Поделиться Твитнуть

фото: tonodiaz

freepik.com

Специалисты платформ «Авито Товары» и «Авито Реклама» провели исследование среди пермяков, чтобы выяснить их предпочтения в вопросах обновления интерьеров: сроки покупок, каналы поиска и планы на текущий год. Результаты показали, что 70% респондентов открыты к приобретению мебели на вторичном рынке, причем наибольшую активность в этом сегменте проявляет молодежь. Для 20% участников опроса такой подход представляет собой оптимальную возможность сэкономить, не поступаясь качеством вещей.

Доминирующим фактором для обновления обстановки (70%) становится необходимость замены пришедшей в негодность или сломанной мебели. Почти половина жителей (49%) приступают к покупкам в ходе ремонтных работ, а 29% ориентируются на новые жизненные сценарии — например, организацию детского пространства или зоны для домашнего питомца. Спонтанные приобретения, мотивированные исключительно эстетической привлекательностью предмета, характерны для 20% опрошенных, преимущественно 18-34 лет.

Значительная доля пермяков (68%) лояльна к покупке мебели с рук. Наиболее восприимчива к этому формату аудитория 18-24 лет (73%). При этом 23% пользователей рассматривают ресейл-площадки как источник уникальных винтажных или дизайнерских решений. Каждый пятый отмечает финансовую выгоду такого выбора, а 15% руководствуются принципами экологичности и разумного потребления.

Намерение обновить интерьер в текущем году выразили 76% участников исследования. В структуре спроса лидируют мягкая мебель — диваны и кресла (43%), за ними следуют предметы для кухни и столовой (39%), меблировка гостиных и прихожих (29%), а также системы хранения и декор (27%).

Средний запланированный бюджет на эти цели составляет 48 тыс. руб. Распределение финансовых ожиданий выглядит следующим образом: 18% респондентов планируют уложиться в 10 тыс. руб., 22% ориентируются на диапазон 10-30 тыс. руб., 17% готовы потратить 30-50 тыс. руб., 12% — 50-100 тыс. руб. Превысить стотысячную отметку намерены 7% опрошенных.

На рекламные предложения при выборе мебели обращают внимание 72% жителей Перми. Наиболее эффективными каналами коммуникации остаются сайты объявлений и маркетплейсы (49%), специализированные онлайн-магазины (39%) и телевидение (27%).

Отдельный блок исследования был посвящен бытовым привычкам. Выяснилось, что у 55% пермяков функцию импровизированной вешалки выполняет стул — на него часто складывают одежду. Для 28% этот предмет интерьера является ключевым в доме. Еще 29% используют для аналогичных целей иную мебель, также не всегда убирая вещи сразу в шкаф.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.