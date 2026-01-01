Прикамца осудили за хранение пороха

В Добрянке вынесен судебный приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. Установлено, что мужчина не состоял в реестре охотников и не имел разрешительных документов на приобретение оружия или взрывчатых материалов. Об этом сообщает «Рифей».

Согласно материалам дела, в январе 2015 года подсудимый безвозмездно получил от знакомого четыре металлические ёмкости с порохом. Хранение осуществлялось в чемодане, размещённом в подсобном помещении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили запрещённые вещества: общий вес изъятого пороха составил 697,4 г.

По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде исправительных работ на полтора года с удержанием 10% заработка в доход государства. Дополнительно к приговору применён штраф 15 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.