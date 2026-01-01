В Перми 20% подростков подрабатывали во время учебного года Чаще всего они трудились курьерами, разнорабочими, официантами и аниматорами

Константин Долгановский

По данным опроса SuperJob, в котором приняли участие родители школьников 14-17 лет из Перми, каждый пятый подросток в этом учебном году уже имел опыт подработки.

Результаты исследования показали: 20% родителей подтвердили, что их дети работали в свободное от учёбы время, а ещё 23% родителей отмечают, что их дети планируют найти работу на летние каникулы.

Во время учебного года подростки чаще всего устраивались курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов, работниками заведений общественного питания (официантами, бариста), помощниками администраторов, продавцами, аниматорами.

На лето самыми популярными вакансиями среди школьников стали следующие:

— курьер;

— разнорабочий;

— помощник или администратор;

— сотрудник общепита;

— вожатый в лагере;

— помощник тренера.

Как показало исследование, 43% подростков находят работу самостоятельно, 24% — с помощью родителей, 14% — через друзей, а 7% — благодаря содействию работников учебных заведений.

Опрос проводился с 18 марта по 9 апреля 2026 года. Эксперты пришли к выводу, что полученные данные показывают, что трудовая активность среди подростков Перми растёт, а самыми востребованными остаются вакансии, не требующие специальной квалификации.

