В Пермском крае интернат для тяжелобольных детей стал примером для всей России Опыт Рудничного распространят в российских регионах

Рудничный дом-интернат «Территория заботы» в Кизеле признан одним из лучших в стране по качеству паллиативной помощи детям. К такому выводу пришли эксперты Народного фронта, проводившие мониторинг по поручению президента России. Проверку возглавила Нюта Федермессер — известный общественный деятель и учредитель фонда помощи хосписам «Вера». По итогам исследования опыт Прикамья рекомендован для внедрения в других регионах России.

Одно из ключевых достижений интерната — превышение нормативов помощи. В частности, объём поддержки для детей с паллиативными диагнозами в учреждении оказался выше установленных стандартов, что заметно улучшает качество их жизни.

Также в интернате нет детей с некупированными тягостными симптомами, болевой синдром успешно контролируется благодаря высокой квалификации персонала. В качестве уникального опыта эксперты назвали привлечение некоммерческой организации «Дедморозим» для оказания паллиативной помощи — это практика, которую рекомендовано распространить по всей стране.

В доме-интернате оказывается комплексная поддержка: команда специалистов (врачи, медсёстры, терапевты, специалисты по реабилитации) регулярно обучает персонал, организует развивающие занятия и помогает детям расширять социальные связи.

На сегодняшний день в учреждении живут более 100 детей с инвалидностью, многие из которых нуждаются в постоянной медицинской поддержке. В большинстве регионов такие дети вынуждены находиться в реанимационных палатах, а в Пермском крае им предоставляют альтернативу — заботу в условиях, приближенных к домашним.

«В интернате работают настоящие профессионалы. Сегодня они лучшие в крае или даже стране по заботе о тяжелобольных детях. Но каким бы качественным ни был уровень помощи в учреждении, ребёнку всегда будет лучше в семье. И наша общая цель — чтобы каждый из них обрёл дом, а специалисты интерната поддерживали его близких», — сказала директор «Дедморозим» Надежда Ли.

По словам главы краевого минсоца Павла Фокина, практика привлечения некоммерческой организации для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям является уникальной и эффективной.

«Этот опыт считаем перспективным и продолжим работу в данном направлении», — добавил чиновник.

