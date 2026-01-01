Судебные приставы взыскали 250 тысяч рублей компенсации за наезд на пешехода

Константин Долгановский

В Добрянке Пермского края завершено исполнительное производство по делу о взыскании компенсации морального вреда с водителя, сбившего пожилую пешеходку. Инцидент произошёл на парковке: автомобилист, управлявший CHEVROLET NIVA, при движении задним ходом допустил наезд на 88-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Несмотря на продолжительное лечение, пенсионерка не смогла полностью восстановиться: она утратила способность самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном постороннем уходе и психологической поддержке. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд с иском о взыскании с виновника аварии компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства вина водителя была полностью доказана. Суд установил, что при выполнении манёвра задним ходом автомобилист нарушил п. 8.12 ПДД РФ, обязывающий убедиться в безопасности действия и отсутствии помех для других участников дорожного движения. По итогам рассмотрения дела нарушителя обязали выплатить пострадавшей 250 тыс. руб.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупреждён об ответственности за уклонение от исполнения судебного решения, включая штрафные санкции и применение мер принудительного взыскания.

Для обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на банковские счета нарушителя, а также запретил совершать регистрационные действия с принадлежащей ему недвижимостью. После применения ограничительных мер компенсация в полном объёме поступила на депозитный счет подразделения. Денежные средства были перечислены пострадавшей, исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

