Приставы помогли прикамцу восстановиться на работе и взыскали в его пользу задолженность по зарплате

Константин Долгановский

Житель Кудымкара через суд добился восстановления на работе и взыскания задолженности с пермского охранного агентства. Истец обратился в суд после того, как был уволен якобы по собственному желанию, хотя соответствующего заявления не подавал и планировал продолжать трудовую деятельность.

По версии работника, увольнение стало реакцией работодателя на его обращение в прокуратуру по факту систематических недоплат за сверхурочную работу. Практически сразу после проверки мужчина получил приказ о расторжении трудового договора, в котором незамедлительно проставил отметку о своём несогласии.

В ходе судебного разбирательства, изучив документы и показания свидетелей, суд установил факт незаконного увольнения, а также подтвердил наличие задолженности по оплате переработок. По итогам рассмотрения дела охранное агентство обязали восстановить сотрудника в должности охранника и выплатить ему более 330 тыс. руб. В эту сумму вошли средний заработок за время вынужденного прогула и невыплаченная заработная плата.

Для принудительного исполнения решения суда два исполнительных документа были направлены в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Пермского края. Руководство организации-должника было уведомлено о возбуждении исполнительных производств и предупреждено об ответственности за уклонение от исполнения судебного акта, включая штрафные санкции и риск возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ.

Эти меры возымели действие: мужчина был оперативно восстановлен в должности. Денежные средства были перечислены на депозит подразделения после ареста банковских счетов юридического лица. На текущий момент права взыскателя полностью восстановлены, исполнительные производства завершены фактическим исполнением.

