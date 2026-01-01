В Прикамье водное такси до Усть-Качки заработает в июне Для перевозки пассажиров будет задействован скоростной катер «Колва»

В июне в Пермском крае планируется запуск водного такси по маршруту до Усть-Качки. Для перевозки пассажиров будет задействован скоростной катер «Колва».

В краевом министерстве транспорта уточнили, что рейсы будут выполняться дважды в сутки, а время в пути составит около 1 часа 10 минут. Точная стоимость билета будет определена позже — по итогам конкурсного отбора перевозчика, который намечен на апрель-май текущего года, сообщает "Текст".

Ранее сообщалось, что ориентировочная цена проезда может составить порядка 500 руб. На линии будет работать судно модели Looker 390T, рассчитанное на перевозку до 18 пассажиров. Ходовые испытания катера прошли в сентябре прошлого года на базе «Пермской судоверфи».

