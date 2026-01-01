В Перми суд на два месяца закрыл пекарню из-за нарушений Пекарня находится на улице Левченко

Константин Долгановский

В Перми по постановлению Индустриального районного суда приостановлена работа пекарни, расположенной на ул. Левченко. Причиной такого решения стали множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе плановой проверки.

Деятельность предприятия приостановлена на 60 суток. В судебном решении подчёркивается, что данная мера принята в целях предотвращения потенциальной угрозы жизни и здоровью граждан, включая риск возникновения пищевых отравлений.

Несмотря на то, что постановление пока не вступило в законную силу, оно подлежит немедленному исполнению: пекарня обязана прекратить работу до устранения всех выявленных замечаний.

